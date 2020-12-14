Директор «Барсы»: «ПСЖ» хочет выступить лучше, чем в прошлый раз, но нам есть что ответить

Директор «Барселоны» по внешним связям Гильермо Амор прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовым предстоит двухматчевое противостояние с «Пари Сен-Жермен».



«Мы хорошо знаем «ПСЖ», у них в составе есть выдающиеся футболисты. Они хотят бороться за победу в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне парижане подошли к своей цели вплотную и в этот раз хотят выступить ещё лучше. Но нам есть что ответить на это», — приводит слова Амора пресс-служба УЕФА.



Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021



Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта. Жеребьёвка 1/4, 1/2 и финала состоится 19 марта.