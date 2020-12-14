Неймар — о травме: слёзы были вызваны болью, страхом и плохими воспоминаниями

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о травме, которую получил в матче чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).



Напомним, бразильский футболист покинул поле в слезах и на носилках. Позже у Неймара было диагностировано растяжение связок лодыжки.



«Эти слёзы были вызваны болью, безнадёжностью, страхом, тревогой, операцией, костылями и другими плохими воспоминаниями… Могло быть и хуже, но бог снова спас меня от чего-то серьёзного. Время поправляться, чтобы вернуться как можно быстрее», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Неймара

«Пари Сен-Жермен» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице.