Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар — о травме: слёзы были вызваны болью, страхом и плохими воспоминаниями

Неймар — о травме: слёзы были вызваны болью, страхом и плохими воспоминаниями
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о травме, которую получил в матче чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).

Напомним, бразильский футболист покинул поле в слезах и на носилках. Позже у Неймара было диагностировано растяжение связок лодыжки.

«Эти слёзы были вызваны болью, безнадёжностью, страхом, тревогой, операцией, костылями и другими плохими воспоминаниями… Могло быть и хуже, но бог снова спас меня от чего-то серьёзного. Время поправляться, чтобы вернуться как можно быстрее», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Неймара

«Пари Сен-Жермен» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице.

У Неймара диагностировано растяжение связок лодыжки
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020