Неймар — о травме: слёзы были вызваны болью, страхом и плохими воспоминаниями

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар высказался о травме, которую получил в матче чемпионата Франции с «Лионом» (0:1).
Напомним, бразильский футболист покинул поле в слезах и на носилках. Позже у Неймара было диагностировано растяжение связок лодыжки.
«Эти слёзы были вызваны болью, безнадёжностью, страхом, тревогой, операцией, костылями и другими плохими воспоминаниями… Могло быть и хуже, но бог снова спас меня от чего-то серьёзного. Время поправляться, чтобы вернуться как можно быстрее», — написал Неймар на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Неймара
«Пари Сен-Жермен» потерпел уже второе поражение в пяти последних матчах. Ранее «ПСЖ» уступил «Монако» со счётом 2:3. Теперь парижане, набрав 28 очков, занимают третье место в турнирной таблице.
- 14 декабря 2020
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