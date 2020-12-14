Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021

Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
Футбол / Лига Европы 0

УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

Первые матчи:

18 февраля

«Олимпиакос» — ПСВ
«Янг Бойз» — «Байер»
«Краснодар» — «Динамо» Загреб
«Брага» — «Рома»
«Славия» — «Лестер Сити»
«Црвена Звезда» — «Милан»
«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»
«Динамо» Киев — «Брюгге»
«Вольфсберг» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Лилль» — «Аякс»
«Маккаби» — «Шахтёр»
«Гранада» — «Наполи»
«Мольде» — «Хоффенхайм»
«Ред Булл Зальцбург» — «Вильярреал»
«Антверпен» — «Рейнджерс»
«Бенфика» — «Арсенал»

Ответные матчи:

24 февраля

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вольфсберг»

25 февраля

«Аякс» — «Лилль»
«Шахтёр» — «Маккаби»
«Наполи» — «Гранада»
«Хоффенхайм» — «Мольде»
«Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург»
«Рейнджерс» — «Антверпен»
«Арсенал» — «Бенфика»
ПСВ — «Олимпиакос»
«Байер» — «Янг Бойз»
«Динамо» Загреб — «Краснодар»
«Рома» — «Брага»
«Лестер Сити» — «Славия»
«Милан» — «Црвена Звезда»
«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»
«Брюгге» — «Динамо» Киев.

Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020