Куман: больше не будет такого футболиста, как Месси

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» высказался о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.



«Статистика Месси впечатляет. Больше не будет такого футболиста, который подарит нам столько счастья. Атака „Барселоны“ во многом зависит от Месси», — приводит слова Кумана Marca.

Ранее Месси попал в символическую сборную мира по версии издания France Football. Символическая сборная мира выглядит следующим образом:



Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).