Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Куман: больше не будет такого футболиста, как Месси

Куман: больше не будет такого футболиста, как Месси
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» высказался о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.

«Статистика Месси впечатляет. Больше не будет такого футболиста, который подарит нам столько счастья. Атака „Барселоны“ во многом зависит от Месси», — приводит слова Кумана Marca.

Ранее Месси попал в символическую сборную мира по версии издания France Football. Символическая сборная мира выглядит следующим образом:

Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).

Месси — о сборной игроков всех времён: в этом списке есть настоящие феномены!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020