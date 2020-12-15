Куман: больше не будет такого футболиста, как Месси
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» высказался о нападающем каталонского клуба Лионеле Месси.
«Статистика Месси впечатляет. Больше не будет такого футболиста, который подарит нам столько счастья. Атака „Барселоны“ во многом зависит от Месси», — приводит слова Кумана Marca.
Ранее Месси попал в символическую сборную мира по версии издания France Football. Символическая сборная мира выглядит следующим образом:
Лев Яшин (СССР) — Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Кафу (Бразилия) — Лоттар Маттеус (ФРГ), Хави (Испания), Диего Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилия) — Криштиану Роналду (Португалия), Роналдо (Бразилия), Лионель Месси (Аргентина).
Месси — о сборной игроков всех времён: в этом списке есть настоящие феномены!
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