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Источник: зарплата Дениса Глушакова в «Химках» в 27 раз меньше, чем была в «Спартаке»

Источник: зарплата Дениса Глушакова в «Химках» в 27 раз меньше, чем была в «Спартаке»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Денис Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке», сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника заработная плата игрока составляет около € 100 тыс. в год. В составе красно-белых полузащитник получал € 2,7 млн за сезон.

Глушаков перешёл в «Химки» из «Ахмата» на правах свободного агента. 33-летний полузащитник в текущем сезоне провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. У полузащитника и клуба действующий контракт до 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,2 млн.

Завтра, 17 декабря, подмосковные «Химки» на своём поле примут «Локомотив». Старт встречи – в 18:00 мск.

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