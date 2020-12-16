Источник: зарплата Дениса Глушакова в «Химках» в 27 раз меньше, чем была в «Спартаке»
Полузащитник Денис Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке», сообщает телеграм-канал «Мутко против». По информации источника заработная плата игрока составляет около € 100 тыс. в год. В составе красно-белых полузащитник получал € 2,7 млн за сезон.
Глушаков перешёл в «Химки» из «Ахмата» на правах свободного агента. 33-летний полузащитник в текущем сезоне провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. У полузащитника и клуба действующий контракт до 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,2 млн.
Завтра, 17 декабря, подмосковные «Химки» на своём поле примут «Локомотив». Старт встречи – в 18:00 мск.
Глушаков: если бы не Максименко, «Спартак» не находился бы на втором месте в РПЛ
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