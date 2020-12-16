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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:55 Мск
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Шмаров: на данный момент Кокорин «Спартаку» не помощник

Шмаров: на данный момент Кокорин «Спартаку» не помощник
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» высказался об отсутствии форварда Александра Кокорина в заявке красно-белых.

«В отсутствии Кокорина никакой потери для «Спартака» не вижу. Человек не играет и не показывает свой уровень. На данный момент он команде не помощник. Не было бы у Кокорина никакого особенного настроя на «Зенит». У него давно уже его нет», — приводит слова Шмарова «RT на русском».

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» пройдёт сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

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