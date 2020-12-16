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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Фанаты «Зенита» подготовили красочный перформанс к матчу со «Спартаком»

Фанаты «Зенита» подготовили красочный перформанс к матчу со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики «Зенита» перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» вывесили красочный баннер на трибунах стадиона «Газпром Арена».

На баннере изображён лев, стоящий на горе из убитых гладиаторов.

Фото: «Чемпионат»

Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 18-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечает за VAR Алексей Сухой, ему помогает Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московский «Спартак» на 3 очка.

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