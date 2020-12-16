«Зенит» — «Спартак»: Ракицкий вывел хозяев вперёд

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимает московский «Спартак». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 75-й минуте счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 73-й минуте встречи защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд в счёте.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Роман Усачёв и Алексей Лунёв. Резервный рефери — Евгений Кукуляк. Отвечает за VAR Алексей Сухой, помогает ему Александр Богданов. Инспектор матча — Александр Гвардис.



«Зенит», набрав в 18 турах 38 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая московский «Спартак» на 3 очка.