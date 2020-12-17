Юрген Клопп эмоционально отпраздновал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»

Завершился центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. В городе Ливерпуле на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1.

По окончании встречи 53-летний немецкий главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ярко и эмоционально отпраздновал победу над лондонским «Тоттенхэмом» вместе с болельщиками мерсисайдцев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, что за «Ливерпуль» в этой игре отличились нападающие Мохамед Салах и Роберто Фирмино, а единственный забитый мяч «Тоттенхэма» на счету у Сон Хын Мина.

«Ливерпуль» набрал в 13 матчах 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на втором месте.