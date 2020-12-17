Джикия спорил с Дзюбой, ОМОН разгонял фанатов. Яркие фото победы «Зенита» над «Спартаком»

Вчера, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Уже на 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте, защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд в счёте. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил окончательный счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей.
«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте. В тройку лидеров входит набравший в 18 матчах 34 очка ЦСКА.
Лучшие фото с матча «Зенит» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
- 17 декабря 2020
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