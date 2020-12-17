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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча 13-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча 13-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. В городе Ливерпуле на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Единственный гол за «Тоттенхэм» забил Сон Хын Мин.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

«Ливерпуль» набрал в 13 матчах 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» в свою очередь, набрав 25 очков, находится на втором месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Лестер Сити». Матчи пройдут 19 и 20 декабря соответственно.

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