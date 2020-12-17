«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча 13-го тура АПЛ
Завершился центральный матч 13-го тура английской Премьер-лиги. В городе Ливерпуле на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур». Матч закончился победой хозяев со счётом 2:1. В составе победителей отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. Единственный гол за «Тоттенхэм» забил Сон Хын Мин.
Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
«Ливерпуль» набрал в 13 матчах 28 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» в свою очередь, набрав 25 очков, находится на втором месте.
В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» встретится с «Кристал Пэлас», а «Тоттенхэм» проведёт матч с «Лестер Сити». Матчи пройдут 19 и 20 декабря соответственно.
Юрген Клопп эмоционально отпраздновал победу «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом»
Рекомендуем вам
- 17 декабря 2020
-
05:18
-
04:53
-
04:42
-
04:27
-
04:11
-
04:04
-
03:43
-
03:24
-
03:03
-
02:44
-
02:30
-
02:06
-
01:57
-
01:39
-
01:21
-
01:03
-
00:54
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:46
-
00:46
-
00:37
-
00:29
-
00:27
-
00:17
-
00:12
-
00:09
- 16 декабря 2020
-
23:53
-
23:53
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:37
-
23:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам