«Что было в Симпсонах, произойдёт в жизни». «Чайка» нацелилась на победу в Лиге чемпионов
В «Чайке» поздравили культовый сериал The Simpsons с годовщиной выхода первой серии, а также подшутили над возможной победой клуба в Лиге чемпионов.
«17 декабря 1989 года вышла первая серия The Simpsons. Перед вами кадр из секретной серии, в которой наша команда выиграла Лигу чемпионов, а как известно, что было в Симпсонах, то рано или поздно произойдёт в реальности», — написали представители пресс-службы «Чайки» в своём «твиттере».
Напомним, ранее пресс-служба «Спартака» анонсировала уход Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба, выложив популярный мем из культового мультсериала «Симпсоны». За несколько минут до официального объявления об уходе управленца в «твиттере» «Спартака» появился небольшой видеоролик из мультфильма.
«Спартак» анонсировал уход Газизова мемом из «Симпсонов»
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