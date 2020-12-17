«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 13-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Брэммел Лейн» в Шеффилде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда, помогать ему будут ассистенты Саймон Беннетт и Стюарт Бёрт. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 11 турах 20 очков, занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) располагается на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).
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