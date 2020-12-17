Санкции ВАДА не повлияют на проведение чемпионата Европы и финала Лиги чемпионов в России

Новые санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не помешают Санкт-Петербургу принять матчи чемпионата Европы по футболу и финал Лиги чемпионов. Соответствующая информация содержится в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе санкции ВАДА.

Матчи чемпионата Европы будут проходить летом 2021 года. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится в 2022 году.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА лишил российское агентство статуса соответствия, что сделало возможным применить эти серьёзные меры. Возможностью лишать спортсменов права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом своей страны Всемирное антидопинговое агентство было наделено меньше чем за год до принятого исполкомом решения — данные изменения были внесены во Всемирный антидопинговый кодекс.

Кроме того из-за решения СAS российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях.