Ужасный привоз вратаря «МЮ» позволяет «Шеффилд Юнайтед» открыть счёт в матче. Видео

В заключительном матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит в Шеффилде на стадионе «Брэмелл Лэйн». Идёт 12-я минута, счёт 1:0 в пользу хозяев.



Счёт был открыт на 5-й минуте матча. Вратарь гостей Дин Хендерсон ошибся с передачей в своей штрафной, после чего Дэвид Макголдрик отправил мяч в пустые ворота манкунианцев.

Видео гола Макголдрика

Это уже третий гол 33-летнего ирландского форварда в нынешнем розыгрыше АПЛ.



Голкипер манкунианцев Дин Хендерсон с 2018 по 2020 год выступал за «клинков» на правах аренды.



«Манчестер Юнайтед», набрав 20 очков в 11 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в трёх очках от зоны еврокубков. «Шеффилд Юнайтед» (1) — на последнем, 20-м месте. Лидирует в первенстве «Ливерпуль» (28).



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.