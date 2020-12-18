Александр Ломовицкий выразил недовольство судейством в матче «Ротор» — «Арсенал»

22-летний российский полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий в своих социальных сетях высказался по поводу судейства в выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (0:1).



«Карточки? Не, не слышали», — гласит «инстаграм»-сторис Ломовицкого с опубликованным видеофрагментом спорного судейского решения из игры с «Ротором».

Публикация доступна в «инстаграм»-сторис Александра Ломовицкого.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду вошли ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

Александр Ломовицкий перешёл в тульский «Арсенал» из московского «Спартака» на правах аренды 1 октября нынешнего года. За «Арсенал» в текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 19 встреч, в которых забил 3 гола.



«Ротор» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (14) опустился на 14-е место в турнирной таблице — «Ротору» он уступает лишь по дополнительным показателям.