Александр Ломовицкий выразил недовольство судейством в матче «Ротор» — «Арсенал»

22-летний российский полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий в своих социальных сетях высказался по поводу судейства в выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (0:1).
«Карточки? Не, не слышали», — гласит «инстаграм»-сторис Ломовицкого с опубликованным видеофрагментом спорного судейского решения из игры с «Ротором».
Публикация доступна в «инстаграм»-сторис Александра Ломовицкого.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. В бригаду вошли ассистенты Дмитрий Сафьян (Москва) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
Александр Ломовицкий перешёл в тульский «Арсенал» из московского «Спартака» на правах аренды 1 октября нынешнего года. За «Арсенал» в текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 19 встреч, в которых забил 3 гола.
«Ротор» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (14) опустился на 14-е место в турнирной таблице — «Ротору» он уступает лишь по дополнительным показателям.
- 18 декабря 2020
-
05:51
-
05:40
-
04:49
-
04:36
-
04:21
-
03:59
-
03:39
-
02:47
-
02:17
-
01:51
-
01:37
-
01:20
-
01:07
-
00:58
-
00:53
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:18
-
00:16
-
00:02
- 17 декабря 2020
-
23:49
-
23:46
-
23:42
-
23:41
-
23:36
-
23:24
-
23:23
-
23:15
-
23:07
-
22:50
-
22:47
-
22:38
-
22:32
-
22:23