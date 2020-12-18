«Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам». Чалов – о хет-трике в ворота «Ростова»

22-летний российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался в социальных сетях о своём хет-трике в ворота «Ростова» в выездном матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Голы — моим близким, команде ЦСКА и болельщикам красно-синих. С победой!» — гласит пост Чалова в «Инстаграме».
В текущем сезоне Фёдор Чалов принял участие в 22 встречах за московский ЦСКА, в которых отметился 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Ранее стало известно, что 22-летний форвард стал автором самого быстрого гола в нынешнем сезоне чемпионата России.
ЦСКА одержал первую победу после серии из четырёх безвыигрышных матчей. Москвичи набрали 37 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице, оттеснив на 3-е место «Спартак». «Ростов» (32) на 5-м месте.
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