Александр Соболев прокомментировал перевод Ильи Кутепова в нападение «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал перевод защитника команды Ильи Кутепова в нападение.

«Он ведь мог забить в Сочи. Если бы Понсе мяч не трогал, Кутепов вбил бы его в ворота. Даю ли я ему какие-то советы? Ларссон же сказал, как Златану можно советы давать? Предупредил ли Тедеско об этом заранее или это решение по ходу матча? Честно, я не знаю. С командой не так много сейчас общаюсь. Когда Кутепов вышел первый раз в нападение, я был ещё в Италии.

Не сказал бы, что я удивился. Он высокий, мощный, может зацепиться за мяч. Когда он вышел, я подумал, что это верное решение. Мог бы я сыграть центрального защитника? Сыграть-то мог бы, но смотря как», — сказал Соболев в видео, размещённом на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.