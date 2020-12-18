Александр Соболев прокомментировал перевод Ильи Кутепова в нападение «Спартака»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал перевод защитника команды Ильи Кутепова в нападение.
«Он ведь мог забить в Сочи. Если бы Понсе мяч не трогал, Кутепов вбил бы его в ворота. Даю ли я ему какие-то советы? Ларссон же сказал, как Златану можно советы давать? Предупредил ли Тедеско об этом заранее или это решение по ходу матча? Честно, я не знаю. С командой не так много сейчас общаюсь. Когда Кутепов вышел первый раз в нападение, я был ещё в Италии.
Не сказал бы, что я удивился. Он высокий, мощный, может зацепиться за мяч. Когда он вышел, я подумал, что это верное решение. Мог бы я сыграть центрального защитника? Сыграть-то мог бы, но смотря как», — сказал Соболев в видео, размещённом на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Кутепов — о себе: Златан так Златан, но так-то Ибрагимович всегда с первых минут играет
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