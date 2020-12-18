Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Александр Соболев прокомментировал перевод Ильи Кутепова в нападение «Спартака»

Александр Соболев прокомментировал перевод Ильи Кутепова в нападение «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал перевод защитника команды Ильи Кутепова в нападение.

«Он ведь мог забить в Сочи. Если бы Понсе мяч не трогал, Кутепов вбил бы его в ворота. Даю ли я ему какие-то советы? Ларссон же сказал, как Златану можно советы давать? Предупредил ли Тедеско об этом заранее или это решение по ходу матча? Честно, я не знаю. С командой не так много сейчас общаюсь. Когда Кутепов вышел первый раз в нападение, я был ещё в Италии.

Не сказал бы, что я удивился. Он высокий, мощный, может зацепиться за мяч. Когда он вышел, я подумал, что это верное решение. Мог бы я сыграть центрального защитника? Сыграть-то мог бы, но смотря как», — сказал Соболев в видео, размещённом на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

Кутепов — о себе: Златан так Златан, но так-то Ибрагимович всегда с первых минут играет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020