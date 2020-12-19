Контракт Мацея Рыбуся с «Локомотивом» автоматически продлён до конца сезона-2021/2022

Контракт защитника «Локомотива» Мацея Рыбуся с клубом автоматически продлён до конца сезона-2021/2022, сообщает пресс-служба «железнодорожников».



Мацей Рыбусь перешёл в «Локомотив» из «Лиона» в 2017 году за € 1,75 млн. В этом сезоне защитник провёл 24 матча и не отметился результативными действиям. У игрока два гола за московской клуб. В составе «железнодорожников» Рыбусь стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.



Ранее стало известно, что главный тренер «железнодорожников» Марко Николич не планирует подавать в отставку после серии неудачных результатов. Об этом он сообщил на пресс-конференции после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда проиграла «Химкам» — 2:3. В последних 10 матчах во всех турнирах «Локомотив» одержал всего две победы. 13 декабря московский клуб потерпел разгром в матче с «Краснодаром» — 0:5. Чемпионат России возобновится в конце февраля 2021 года.

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