Юрген Клопп одержал рекордную победу в качестве главного тренера «Ливерпуля»
В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил лондонский «Кристал Пэлас» со счётом 7:0.
Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп одержал 127 победу в АПЛ в качестве наставника красных и таким образом опередил Рафаэля Бенитеса, работавшего на посту рулевого «Ливерпуля» с 2004 по 2010 год.
Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Для достижения этого результата немецкому специалисту понадобилось всего 196 матчей, в то время как Бенитес одержал 126 побед в 228 встречах АПЛ.
Видео победного гола «Ливерпуля» в матче 14-го тура АПЛ-2020/2021 с «Кристал Пэлас»
«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
«Ливерпуль» одержал самую крупную выездную победу в своей истории
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
18:19
-
18:10
-
18:01
-
17:57
-
17:56
-
17:47
-
17:41
-
17:34
-
17:26
-
17:23
-
17:18
-
17:17
-
17:08
-
17:05
-
16:57
-
16:52
-
16:29
-
16:27
-
16:24
-
16:09
-
16:08
-
16:04
-
15:56
-
15:52
-
15:45
-
15:41
-
15:41
-
15:22
-
15:22
-
15:19
-
14:51
-
14:43
-
14:20
-
14:19
-
13:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам