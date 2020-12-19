Юрген Клопп одержал рекордную победу в качестве главного тренера «Ливерпуля»

В стартовом матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде разгромил лондонский «Кристал Пэлас» со счётом 7:0.



Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп одержал 127 победу в АПЛ в качестве наставника красных и таким образом опередил Рафаэля Бенитеса, работавшего на посту рулевого «Ливерпуля» с 2004 по 2010 год.

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Для достижения этого результата немецкому специалисту понадобилось всего 196 матчей, в то время как Бенитес одержал 126 побед в 228 встречах АПЛ.

Видео победного гола «Ливерпуля» в матче 14-го тура АПЛ-2020/2021 с «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» набрал 31 очко и продолжит занимать первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.