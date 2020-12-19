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Неймар сфотографировался для рекламы производителя органического нижнего белья

Неймар сфотографировался для рекламы производителя органического нижнего белья
Футбол / Франция 0
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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар, в августе прекративший сотрудничество с Nike, заключил соглашение с новым брендом. Недавно бразилец позировал для рекламы британского производителя органического нижнего белья «Superdry».

Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме» «Superdry».

«Страсть Неймара к созданию позитивных изменений совпадает с нашими целями по производству экологичных продуктов. Он демонстрирует уникальный стиль как на поле, так и за его пределами. Нам нравится его взгляд на жизнь, и его творческий потенциал идеально соответствует ценностям нашего бренда — воплощению духа приключений», — приводит слова директора «Superdry» Джулиана Дункертона Bild.

По сообщению пресс-службы клуба «Сантос», где ранее выступал футболист, Неймар прекратил сотрудничество с Nike из-за того, что обе стороны не смогли договориться о новой зарплате.

Неймар не сыграет до конца 2020 года
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