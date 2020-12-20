Герман Ткаченко: рассуждение о бюджетных и частных клубах – это популизм

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о ситуации, которая сложилась в ФК «Тамбов». Клуб столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Руководители команды не исключали, что «Тамбову» придётся сняться с розыгрыша РПЛ.

«То, что сейчас происходит с «Тамбовом», это потому что у них нет стратегии. Вообще, главная проблема наших клубов именно в отсутствии стратегии. А бюджетный или частный клуб – не имеет никакого значения. Как губернатор, так и частный собственник может в любой момент дать денег, а потом прекратить финансирование.

Если есть аудитория, есть внимание к команде, очень тяжело прекратить её поддерживать. А если «Тамбов» играет в другом городе, то он никому не нужен, в первую очередь своему болельщику, независимо от источников финансирования. Поэтому, когда мы говорим о бюджетном и не бюджетном клубе, это популизм. Можно, конечно, кричать на каждом шагу «Нет бюджетным клубам!», как мой друг Женя Савин, но к чему это приведёт?» — сказал Ткаченко.