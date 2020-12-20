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Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Лестер» в 14-м туре АПЛ — 2020/2021

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Лестер» в 14-м туре АПЛ — 2020/2021
Футбол / Англия 0
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В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Лестер Сити». Встреча проходила в Лондоне и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Счёт был открыт на второй добавленной к первому тайму минуте. Ивуарийский защитник «шпор» Серж Орье у угла собственной штрафной толкнул защитника гостей Уэсли Фофана в спину. Судья, прибегнув к помощи VAR, указал на «точку». Нападающий Джейми Варди уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

На 59-й минуте минут Джейми Варди из борьбы пробил головой по воротам, мяч попал в колено защитника «шпор» Тоби Алдервейрелда и залетел в ворота.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити»

Подопечные Брендана Роджерса набрали 27 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» (25) — на четвёртом месте.

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