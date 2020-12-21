Аршавин: заявление Тедеско? Мой тренер не мог так, его могли только на носилках вынести

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.
После матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) специалист на пресс-конференции сообщил, что не станет продлевать контракт с красно-белыми, истекающий в следующем году. Аршавин сравнил Тедеско со своим наставником в лондонском «Арсенале» Арсеном Венгером.
«Мой тренер не мог такое сказать, он там 20 лет работал, его могли только на носилках оттуда вынести. В идеале, если футболисты профессионалы, им должно быть всё равно, когда уйдёт тренер — завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу. Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала «Матч».
- 21 декабря 2020
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