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Аршавин: заявление Тедеско? Мой тренер не мог так, его могли только на носилках вынести

Аршавин: заявление Тедеско? Мой тренер не мог так, его могли только на носилках вынести
Футбол / РПЛ 0
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

После матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3) специалист на пресс-конференции сообщил, что не станет продлевать контракт с красно-белыми, истекающий в следующем году. Аршавин сравнил Тедеско со своим наставником в лондонском «Арсенале» Арсеном Венгером.

«Мой тренер не мог такое сказать, он там 20 лет работал, его могли только на носилках оттуда вынести. В идеале, если футболисты профессионалы, им должно быть всё равно, когда уйдёт тренер — завтра или послезавтра. Футболист должен делать свою работу. Логично на месте «Спартака» договориться с Тедеско и заменить тренера. Тем более сейчас зимняя пауза, а она достаточно долгая. Единственное, надо посмотреть, есть ли на рынке кандидатура, которая подходит клубу», — приводятся слова Аршавина на сайте телеканала «Матч».

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До перехода в «Спартак» Доменико даже такую слабую команду вытащил в плей-офф Лиги чемпионов.
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