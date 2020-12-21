FARE не увидела расизма в словах тренера вратарей «Сочи» в адрес Тедеско

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал об итогах запроса в организацию «Футбол против расизма в Европе» (FARE) по мотивам матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Спартак» (1:0).



Напомним, тренер вратарей хозяев Дмитрий Бородин сказал наставнику гостей Доменико Тедеско «Это наша земля». Рулевой красно-белых остался недовольным этим высказыванием и впоследствии обвинил коллегу в расизме.



«Мы получили ответ из FARE, который подтвердил, что высказывание Бородина и то, что говорил Тедеско, не является ни расизмом, ни ксенофобией», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Ранее стало известно, что Тедеско оштрафовали и дисквалифицировали за жест «шелест купюр» в адрес скамейки запасных «Сочи». Бородин также был наказан.

В «Спартаке» отреагировали на дисквалификацию Доменико Тедеско