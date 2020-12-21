«Ливерпуль» третий год подряд на Рождество будет лидером АПЛ
«Ливерпуль» является лидером турнирной таблицы английской Премьер-лиги, в 14 матчах набрав 31 очко.
Как сообщает Opta Sport, мерсисайдцы третий год подряд встречают католическое Рождество, будучи лидерами АПЛ. В Великобритании Рождество празднуется 25 декабря.
Фото можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".
Красные повторили своё же достижение сороколетней давности: под руководством Боба Пейсли мерсисайдцы лидировали в высшем дивизионе английского футбола с 1978 по 1980 год. По итогам сезонов-1978/1979 и 1979/1980 «Ливерпуль» был чемпионом Англии. В сезоне-1980/1981 мерсисайдцы заняли лишь пятое место.
В следующем матче, 27 декабря, «Ливерпуль» на «Энфилде» будет принимать «Вест Бромвич Альбион». Начало — в 19:30 мск.
Впервые с 1994 года в топ-4 АПЛ на Рождество не будет ни одного клуба из Лондона
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