Месси — третий в списке футболистов с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг полевых футболистов, сыгравших наибольшее количество минут в официальных матчах в календарном 2020 году.

Рейтинг возглавил защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, который до 17 декабря отыграл в 2020 году 4745 минут (53 матча). На втором месте рейтинга находится защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, который получил 4344 минуты игрового времени. Замкнул лидирующую тройку по этому показателю нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который в 2020 году провёл на поле 4293 минуты. В топ-5 входят полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (4164 минуты) и защитник «Сеары» Бруно Пачеко (4162). Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду находится на 85-м месте (3668).

Футболисты из чемпионата России не вошли в топ-100.