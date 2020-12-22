Акинфеев вошёл в топ-100 вратарей с наибольшим количеством игрового времени в 2020 году

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг голкиперов, сыгравших наибольшее количество минут в официальных матчах в календарном 2020 году.

Первые четыре места в рейтинге занимают голкиперы из чемпионата Бразилии. Возглавляет список вратарь «Интернасьоналя» Марсело Ломба, который провёл 4740 минут на поле. Второе место занимает голкипер «Палмейраса» Вевертон Перейра, получивший 4728 минут игрового времени. На третьем месте находится вратарь «Сеары» Фернандо Прасс (4620 минут). В топ-5 рейтинга входят голкипер «Сан-Паулу» Тиаго Волпи (4499 минут) и вратарь «Байера» Лукас Градецки (4410 минут).

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев занял в рейтинге 78-е место, проведя на поле 3360 минут.