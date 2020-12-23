«Урал» объявил программу подготовки к возобновлению сезона-2020/2021 в своём «твиттере». До 14 января все футболисты и тренерский штаб находятся в отпуске. После возвращения в стан команды игроки должны будут пройти медицинскую комиссию. С 17 января у «Урала» запланировано два сбора – в Объединённых Арабских Эмиратах и Турции.



18 декабря «Тамбов» принимал «Урал» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась вничью 1:1. Таким образом, «Тамбов» закончил год на последнем, 16-м месте в турнирной таблице (13). «Урал» (21) — на 12-м месте. Напомним, 19-й тур стал заключительным перед зимней паузой. Российская Премьер-Лига возобновится в марте.

Защитник «Урала» Кулаков: не понимаю, почему «Тамбов» все списали, они каждый матч бьются