Тухель попросил «ПСЖ» подписать Рюдигера в январе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель хочет усилить линию обороны команды в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Le Parisien, немецкий специалист выразил желание заполучить в январе защитника «Челси» Антонио Рюдигера. Тухель хотел видеть в команде 27-летнего игрока и ранее, и его настрой не изменился.



Рюдигер в нынешнем сезоне испытывает проблемы с игровым временем. Защитник принял участие лишь в одном матче английской Премьер-лиги, проведя полную встречу с «Ньюкасл Юнайтед» в конце ноября (2:0). Также на счету Антонио 4 игры в Лиге чемпионов.



«ПСЖ», набрав 32 очка в 16 турах, занимает третье место в турнирной таблице французской Лиги 1, уступая «Лиону» и «Лиллю» (у обеих команд по 33 очка).

Рюдигер: не могу быть доволен игровым временем в «Челси», но вызов принят