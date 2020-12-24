Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аталанта» договорилась с хавбеком «Шахтёра» Коваленко о переходе летом

«Аталанта» договорилась с хавбеком «Шахтёра» Коваленко о переходе летом
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко, судя по всему, продолжит карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Бруну Андраде в «Твиттере», предварительной договорённости с 24-летним футболистом достигла «Аталанта», за которую выступают его соотечественник Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук. Отмечается, что видеть Виктора в команде хотел лично главный тренер бергамасков Жан Пьеро Гасперини.

К «Аталанте» Коваленко должен присоединиться бесплатно следующим летом, когда истечёт его контракт с «Шахтёром». На хавбека также претендовала «Бенфика», однако лиссабонский клуб слишком поздно включился в борьбу за игрока.

Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола.

Летом защитник Матвиенко не покинет донецкий «Шахтёр» в качестве свободного агента
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020