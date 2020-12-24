«Аталанта» договорилась с хавбеком «Шахтёра» Коваленко о переходе летом

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Виктор Коваленко, судя по всему, продолжит карьеру в Италии.



Как сообщает журналист Бруну Андраде в «Твиттере», предварительной договорённости с 24-летним футболистом достигла «Аталанта», за которую выступают его соотечественник Руслан Малиновский и россиянин Алексей Миранчук. Отмечается, что видеть Виктора в команде хотел лично главный тренер бергамасков Жан Пьеро Гасперини.



К «Аталанте» Коваленко должен присоединиться бесплатно следующим летом, когда истечёт его контракт с «Шахтёром». На хавбека также претендовала «Бенфика», однако лиссабонский клуб слишком поздно включился в борьбу за игрока.



Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола.

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