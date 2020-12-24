«ПСЖ» выплатит Томасу Тухелю и его тренерскому штабу € 7 млн неустойки за досрочное прекращение сотрудничества, сообщает Le Parisien.
Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель был отправлен в отставку со своего поста. французский клуб принял решение расстаться с немецким специалистом за полгода до истечения его контракта. Об увольнении руководство уведомило Тухеля накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).
Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в «ПСЖ» Тухель тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
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