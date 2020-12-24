Источник: «ПСЖ» уволил Томаса Тухеля

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель был отправлен в отставку со своего поста, утверждает L’Equipe.
По информации источника, французский клуб принял решение расстаться с немецким специалистом за полгода до истечения его контракта. Об увольнении руководство уведомило Тухеля накануне вечером, после разгромной победы в матче 17-го тура Лиги 1 со «Страсбургом» (4:0).
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не станет продлевать контракт с Тухелем, однако ожидалось, что тренер доработает в клубе до конца сезона.
Тухель возглавил «ПСЖ» в 2018 году. Под его руководством парижане дважды стали чемпионами Франции, а также выиграли Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны. В прошлом сезоне команда добралась до финала Лиги чемпионов. До назначения в «ПСЖ» Тухель тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
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