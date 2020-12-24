«Призрак». Итальянское издание признало Миранчука худшим игроком матча с «Болоньей»

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport оценило игру хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 14-го тура Серии А с «Болоньей» (2:2), признав его худшим на поле в составе клуба из Бергамо.
Российский полузащитник получил самую низкую оценку из всех участников — 5. Его выступление журналисты описали одним словом: «Призрак». Напомним, Миранчук появился на поле на 46-й минуте и не отметился результативными действиями.
«Аталанта» открыла счёт в первом тайме — с одиннадцатиметрового удара забил нападающий Луис Мурьель. Спустя одну минуту гости удвоили преимущество – всё тот же Мурьель оформил дубль. «Болонья» сократила отставание в счёте во втором тайме. На 73-й минуте защитник Такэхиро Томиясу откликнулся на передачу Риккардо Орсолини и поразил ворота гостей. На 87-й минуте Неуэн Пас сравнял счёт.
«Болонья» набрала 15 очков после 14 матчей и поднялась на 13-е место в таблице Серии А. «Аталанта» (22) располагается на седьмом месте после 13 матчей.
- 24 декабря 2020
-
18:23
-
18:18
-
18:07
-
18:04
-
17:54
-
17:45
-
17:43
-
17:38
-
17:25
-
17:23
-
16:55
-
16:54
-
16:38
-
16:28
-
16:12
-
15:54
-
15:34
-
15:20
-
15:19
-
15:04
-
14:37
-
14:28
-
14:25
-
14:16
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
14:02
-
13:56
-
13:40
-
13:34
-
13:22
-
13:08
-
13:02
-
12:53