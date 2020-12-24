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Исламхан, находившийся на просмотре в «Зените», дисквалифицирован на два года за допинг

Исламхан, находившийся на просмотре в «Зените», дисквалифицирован на два года за допинг
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник клуба «Аль-Айн», капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, дисквалифицирован на два года за допинг, сообщает Азиатская конфедерация футбола. 27-летний футболист провалил тест после матча азиатской Лиги чемпионов.

«После матча азиатской Лиги чемпионов 18 сентября 2020 года я прошёл допинг-тест, который к моему удивлению оказался положительным. В моей пробе был найден метилгексанамин в крайне маленькой концентрации, всего 90 нг/мл, что явно свидетельствует о ненамеренном использовании этого вещества. За всю свою карьеру я ни разу не употреблял допинг и не нарушал спортивный режим, поэтому всё случившееся является для меня шоком», — приводит слова Исламхана Telegram-канал журналиста Айдына Кожахмета.

Дисквалификация футболиста отсчитывается с 9 ноября 2020 года. Исламхан трижды признавался лучшим футболистом Казахстана. В январе 2020 года полузащитник проходил просмотр в «Зените», но питерский клуб не стал подписывать с ним контракт.

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