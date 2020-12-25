Тен Хаг: если окажется, что Промес солгал, наши доверительные отношения пострадают

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о ситуации нападающего Квинси Промеса, которого подозревают в нападении на человека.



«Я верю в доверие между людьми. Если я не буду доверять Промесу, наши отношения как тренера и игрока будут под угрозой. Он сказал мне, что не делал того, в чём его обвиняют, и я ему верю.



Что если его признают виновным? Об этом пока можно говорить только гипотетически. Но если окажется, что он солгал, то ситуация полностью изменится. Наши доверительные отношения в таком случае пострадают», — цитирует тен Хага De Telegraaf.



Напомним, 13 декабря стало известно, что Промес арестован полицией по подозрению в нанесении серьёзных ножевых ранений и находится в СИЗО. По информации СМИ, инцидент с участием Квинси произошёл летом. Во время вечеринки один из членов семьи был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию месяц назад, после чего началось расследование.

«Я потрясён так же, как и остальные». Промес впервые сыграл после выхода на свободу Квинси прокомментировал свой арест и нанёс четыре удара.