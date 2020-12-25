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Игроки «Динамо» выбрали новогодние подарки одноклубникам в шоу «Тайный Сандро». Видео

Игроки «Динамо» выбрали новогодние подарки одноклубникам в шоу «Тайный Сандро». Видео
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В преддверии Нового года на канале московского «Динамо» в YouTube состоялась премьера специального шоу «Тайный Сандро».

Главный тренер Сандро Шварц, а также игроки Антон Шунин, Шарль Каборе, Клинтон Н'Жье, Роман Нойштедтер и Андрей Воронин выбрали, что подарят одноклубникам на Новый год.

Посмотреть видео можно на канале «Динамо» в YouTube.

42-летний немец Сандро Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. До этого Шварц возглавлял «Майнц» и ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.

«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от замыкающего зону еврокубков «Сочи». Первым матчем «Динамо» после зимнего перерыва станет встреча со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России.

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