Игроки «Динамо» выбрали новогодние подарки одноклубникам в шоу «Тайный Сандро». Видео

В преддверии Нового года на канале московского «Динамо» в YouTube состоялась премьера специального шоу «Тайный Сандро».
Главный тренер Сандро Шварц, а также игроки Антон Шунин, Шарль Каборе, Клинтон Н'Жье, Роман Нойштедтер и Андрей Воронин выбрали, что подарят одноклубникам на Новый год.
Посмотреть видео можно на канале «Динамо» в YouTube.
42-летний немец Сандро Шварц возглавил «Динамо» в октябре 2020 года. До этого Шварц возглавлял «Майнц» и ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.
«Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 3 очка отставая от замыкающего зону еврокубков «Сочи». Первым матчем «Динамо» после зимнего перерыва станет встреча со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России.
- 25 декабря 2020
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