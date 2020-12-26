Икарди заявил о готовности остаться в «ПСЖ»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не планирует покидать клуб в зимнее трансферное окно, сообщает TyC Sports.



27-летний аргентинец не против поработать с соотечественником, Маурисио Почеттино, который, как ожидается, в скором времени сменит немецкого специалиста Томаса Тухеля на посту главного тренера парижан.



Окружение игрока заявило, что Икарди принял окончательное решение и нисколько в нём не сомневается. Футболист рассчитывает изменить своё положение в клубе.



В нынешнем сезоне аргентинец в 5 матчах Лиги 1 забил два мяча. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне не принимал участия. Отметим, что в начале сентября футболист заразился коронавирусом. Контракт Икарди с парижским клубом истекает в июне 2024 года.

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