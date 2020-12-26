Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Икарди заявил о готовности остаться в «ПСЖ»

Икарди заявил о готовности остаться в «ПСЖ»
Футбол / Франция 0

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди не планирует покидать клуб в зимнее трансферное окно, сообщает TyC Sports.

27-летний аргентинец не против поработать с соотечественником, Маурисио Почеттино, который, как ожидается, в скором времени сменит немецкого специалиста Томаса Тухеля на посту главного тренера парижан.

Окружение игрока заявило, что Икарди принял окончательное решение и нисколько в нём не сомневается. Футболист рассчитывает изменить своё положение в клубе.

В нынешнем сезоне аргентинец в 5 матчах Лиги 1 забил два мяча. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне не принимал участия. Отметим, что в начале сентября футболист заразился коронавирусом. Контракт Икарди с парижским клубом истекает в июне 2024 года.

«Ювентус» может обменять Пауло Дибалу на Мауро Икарди
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020