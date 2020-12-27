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Криштиану Роналду отправился в отпуск в Эмираты

Криштиану Роналду отправился в отпуск в Эмираты
Футбол / Италия 0

35-летний звёздный португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду решил отправиться на Рождество в Дубай (ОАЭ), информирует Football Italia.

Несмотря на тяжёлую ситуацию с пандемией коронавируса, руководство туринского клуба дало добро на то, чтобы португалец покинул пределы Италии. Вслед за Роналду подобная идея провести отпуск за границей возникла ещё у нескольких игроков «Юве». Отмечается, что данное решение португальца породило множество дискуссий в Италии. Однако, после возвращения Криштиану придётся пройти карантин.

Напомним, что в октябре 35-летний форвард пропустил 19 дней из-за заражения коронавирусом.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провёл 14 встреч во всех турнирах за «Ювентус», в которых отметился 16 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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