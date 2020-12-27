37-летний Юрий Жирков – лидер РПЛ по количеству точных навесов за матч

37-летний защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков отметился впечатляющим статистическим достижением по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги, сообщается на официально сайте сине-бело-голубых.

Как утверждает источник, Юрий Жирков стал лидером первой части сезона РПЛ по количеству точных навесов за 90 минут. В среднем за матч до адресата доходит 2,6 из 6,1 навеса за игру, что является лучшим показателем в чемпионате России.

В текущем сезоне 37-летний футболист провёл за «Зенит» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2021 года.

Жирков защищает цвета санкт-петербургского «Зенита» с 2016 года. Защитник выступал также в тамбовском «Спартаке», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо». С 2005 года игрок вызывается в сборную России.