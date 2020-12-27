«Реал» может приобрести форварда «Гремио» Пепе, переговоры с которым ведёт «Зенит»

«Реал» проявляет интерес к форварду «Гремио» Пепе, информирует журналист Андре Эрнан на своей странице в «Твиттере». Напомним, агент игрока, Адриано Спадото, рассказал о предварительных консультациях по поводу возможного перехода игрока в «Зенит». Об интересе клуба из Санкт-Петербурга говорилось и в издании Goal.



Эрнан сообщил, что «Реал» готов заплатить за трансфер Пепе € 20 млн.



По данным ряда источников, 23-летним бразильцем интересуются также «Порту» и «Севилья». «Гремио» намеревался летом получить за форварда € 20 млн. В настоящее время бразильский клуб готов продать игрока за € 15 млн.



В сезоне-2020/2021 нападающий в 21 матче чемпионата Бразилии забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Агент форварда «Гремио» Пепе сообщил о переговорах с «Зенитом»