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Криштиану Роналду — игрок XXI века по версии Globe Soccer

Криштиану Роналду — игрок XXI века по версии Globe Soccer
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века, по версии Globe Soccer.

В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. В списке номинантов также были Роналду, Месси, Чиро Иммобиле («Лацио»), Карим Бензема («Реал»), («Барселона»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»). Лучшим тренером года стал главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, тренером века — наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Гвардиола получил приз Globe Soccer в номинации «тренер века»
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