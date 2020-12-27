Криштиану Роналду — игрок XXI века по версии Globe Soccer

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века, по версии Globe Soccer.
В голосовании на сайте премии Роналду набрал 38%. На втором месте оказался нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). В тройку также попал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. В списке номинантов также были Роналду, Месси, Чиро Иммобиле («Лацио»), Карим Бензема («Реал»), («Барселона»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»). Лучшим тренером года стал главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, тренером века — наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
- 27 декабря 2020
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