Кевин-Принс Боатенг: белые футболисты никогда не говорят о проблеме расизма

Полузащитник итальянского клуба «Монца» Кевин-Принс Боатенг поделился мнением о проблеме расизма в футболе. Футболист из Ганы заявил, что ситуация не улучшается.
«Возможно, ситуация стала ещё хуже. Дайте посмотрим на происходящее в мире, например на убийство Джорджа Флойда. Людей убивают, несмотря на то что везде камеры. Да, появилось движение Black Lives Matter, но всё равно для борьбы с расизмом сделано пока недостаточно.
Ни один белый футболист никогда не говорил мне, что хочет поддержать меня в борьбе с расизмом. Некоторые просто боятся, другие ничего не делают, потому что не хотят участвовать в том, что их напрямую не касается. Если бы белые начали говорить об этой проблеме, нас бы слушали больше», — цитирует Боатенга Corriera della Sera.
- 27 декабря 2020
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