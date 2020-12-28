Матч «Антальяспора» Кудряшова с «Хатайспором» перенесён из-за дождя

Матч 15-го тура чемпионата Турции «Антальяспор» — «Хатайспор» перенесён, сообщает пресс-служба клуба из Анталии на своей странице в «Твиттере».



Причиной переноса встречи стал сильный дождь. Матч состоится завтра, 29 декабря, на стадионе «Анталия Арена». Время проведения встречи пока не известно.



Напомним, за «Антальяспор» выступает российский защитник Фёдор Кудряшов. Кудряшов стал игроком «Антальяспора» в январе 2020 года. В нынешнем сезоне российский защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Турции, однако не отметился результативными действиями.



«Антальяспор» в 14 матчах набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Галатасарай» (29).