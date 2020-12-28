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Роджерс — о матче с «Кристал Пэлас»: мы контролировали матч и были гораздо ближе к победе

Роджерс — о матче с «Кристал Пэлас»: мы контролировали матч и были гораздо ближе к победе
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс прокомментировал результат стартового матча 16-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:1).

«Мы должны были выиграть этот матч. Мы хорошо играли в первом тайме, получили право на пробитие пенальти и имели ещё несколько опасных моментов, которые, к сожалению, упустили. Во втором тайме мы допустили ошибку и пропустили гол, но потом набрали темп и Харви Барнс забил хороший гол. Если не считать первых 15 минут второго тайма, мы полностью контролировали игру и были гораздо ближе к победе.

В перерыве я сказал Ихеаначо, что он должен отпустить момент с одиннадцатиметровым. Во время вчерашней тренировки он тренировал удары с «точки» и забил пять из пяти, так что сегодня перед исполнением удара он был уверен в себе» — приводит слова североирландского специалиста BBC.

Видео пенальти в исполнении Келечи Ихеаначо

«Лестер» набрал 29 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (19) — на 13-м месте.

«Лестер» ушёл от поражения в матче с «Кристал Пэлас»
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