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Месси в номинации «Футболист века» набрал на один процент голосов больше, чем Салах

Месси в номинации «Футболист века» набрал на один процент голосов больше, чем Салах
Футбол / Англия 0
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Стали известны подробности голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer.

Как сообщает ESPN в «Инстаграме», завоевавший приз нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал 38 процентов голосов. Форварду «Барселоны» Лионелю Месси предпочтение отдали 24 процента голосовавших. Наконец, тройку замкнул вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. У него всего на один процент голосов меньше, чем у аргентинца, – 23.

Ранее нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. В списке номинантов также были Роналду, Месси, Чиро Иммобиле («Лацио»), Карим Бензема («Реал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»). Лучшим тренером года стал наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, тренером века — рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

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