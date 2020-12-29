Месси в номинации «Футболист века» набрал на один процент голосов больше, чем Салах

Стали известны подробности голосования за лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer.



Как сообщает ESPN в «Инстаграме», завоевавший приз нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду набрал 38 процентов голосов. Форварду «Барселоны» Лионелю Месси предпочтение отдали 24 процента голосовавших. Наконец, тройку замкнул вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах. У него всего на один процент голосов меньше, чем у аргентинца, – 23.



Ранее нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз Globe Soccer лучшему игроку 2020 года. В списке номинантов также были Роналду, Месси, Чиро Иммобиле («Лацио»), Карим Бензема («Реал»), Маркиньос («Пари Сен-Жермен»), Садио Мане («Ливерпуль») и Серж Гнабри («Бавария»). Лучшим тренером года стал наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик, тренером века — рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Видео красивого гола Салаха в ворота «Кристал Пэлас»: