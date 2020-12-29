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Агент Сафонов: уверен, Кокорину не дали сыграть с «Зенитом» и «Сочи»

Агент Сафонов: уверен, Кокорину не дали сыграть с «Зенитом» и «Сочи»
Футбол / РПЛ 0

Агент Алексей Сафонов поделился мыслями о положении нападающего Александра Кокорина в московском «Спартаке».

«Почему не заиграл Кокорин? Тоже, если честно, совсем непонятно. Со стороны мне показалось странным, что именно перед матчами с «Зенитом» и «Сочи» он ломается. Уверен, для Кокорина эти матчи были самыми принципиальными, но ему не дали в них сыграть. Не знаю, как и кто об этом договаривался, но я не верю, что Кокорин был травмирован на четыре встречи именно с «Зенитом» и «Сочи».

Непонятно, куда делась игра, которую он демонстрировал в «Сочи». Не мог футболист разучиться играть, перейдя в «Спартак». В любом случае в этом сезоне мы видим тень Кокорина по сравнению с прошлым сезоном в «Сочи», — приводятся слова Сафонова на сайте телекомпании «Новый Век».

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