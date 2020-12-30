Д. Билялетдинов назвал возможную причину расставания ЦСКА с Овчинниковым и Онопко

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил мнение, что уход Сергея Овчинникова и Виктора Онопко из ЦСКА может быть связан со сменой стратегии подготовки команды.



«Удивило ли, что контракты с Овчинниковым и Онопко в ЦСКА не были продлены? Да, довольно неожиданно. Оба действительно долго там работали.

Получается, что смена помощников у Гончаренко ожидается. Мы помним, что не так давно много слухов ходило о том, что Гончаренко покинет ЦСКА, что после матча с «Ростовом» это объявят, но оказалось все по-другому. Мелькали в СМИ новости о Васе Березуцком — может быть, он и его брат Леша придут помогать Гончаренко? Как знать, здесь сложно что-то сказать. В любом случае нужно поблагодарить Онопко и Овчинникова. Они долго работали с ЦСКА, помогали ему в завоевании титулов. А дальше сложно сказать, почему так получилось.

Не знаю, думаю, это может быть вызвано сменой стратегии подготовки команды. Потому что люди давно трудились в клубе — просто так столько лет не отработаешь. Стало быть, у них есть квалификация. Другой вопрос: что хочет руководство и какой оно видит подготовку к весенней части сезона? Четыре очка отставания от «Зенита», думаю, вполне нагоняемы. Мне кажется, уход обоих тренеров — технико-тактические действия. Никаких конфликтов и обид там быть не может», — цитирует Билялетдинова Rusfootball.info.