Победный гол Рашфорда в компенсированное время – в обзоре игры «МЮ» — «Вулверхэмптон»

Во вторник, 29 декабря, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал с «Вулверхэмптон Уондерерс». Встреча завершилась победой манкунианцев — 1:0.



Единственный гол на 93-й минуте забил Маркус Рашфорд, пробив с рикошетом от защитника гостей Ромена Сеса в ближний угол ворот.

Видеообзор встречи «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» доступен на «Чемпионате».

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера, в 15 матчах набрав 30 очков, поднялись на 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующего «Ливерпуля» манкунианцы отстают на два очка. «Вулверхэмптон» (21) — на 12-м месте.



В следующем туре «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Матч запланирован на 1 января 2021 года. «Вулверхэмптон» в субботу, 2 января, в гостях сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион».