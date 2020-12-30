Сами Хедира ведёт переговоры с «Эвертоном»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может в зимнее трансферное окно перебраться в Англию.
Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», 33-летний футболист в настоящее время ведёт переговоры с «Эвертоном» о переходе в январе. Главным тренером ливерпульской команды является Карло Анчелотти, под руководством которого Сами выступал за мадридский «Реал». В ноябре итальянский специалист заявлял, что был бы рад вновь поработать с хавбеком.
Ранее сообщалось, что Хедира отказался от перехода в московский «Спартак». По информации СМИ, красно-белые предлагали ему контракт с зарплатой € 3 млн в год.
Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник не провёл ни одного матча в итальянской Серии А.
Видеообзор матча «Эвертона» с «Шеффилд Юнайтед»:
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