Сами Хедира ведёт переговоры с «Эвертоном»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира может в зимнее трансферное окно перебраться в Англию.



Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», 33-летний футболист в настоящее время ведёт переговоры с «Эвертоном» о переходе в январе. Главным тренером ливерпульской команды является Карло Анчелотти, под руководством которого Сами выступал за мадридский «Реал». В ноябре итальянский специалист заявлял, что был бы рад вновь поработать с хавбеком.



Ранее сообщалось, что Хедира отказался от перехода в московский «Спартак». По информации СМИ, красно-белые предлагали ему контракт с зарплатой € 3 млн в год.



Хедира выступает за «Ювентус» с 2015 года. В нынешнем сезоне полузащитник не провёл ни одного матча в итальянской Серии А.

«Не собираюсь ждать до лета». Сами Хедира намерен уйти из «Ювентуса» этой зимой

Видеообзор матча «Эвертона» с «Шеффилд Юнайтед»: